Siirt'te Ulu Cami'nin Görünürlüğü Artıyor - Son Dakika
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Siirt'te Ulu Cami'nin Görünürlüğü Artıyor

Siirt'teki 895 yıllık Ulu Cami, kentsel dönüşümle daha görünür hale getirilecek.

11.10.2024 11:17
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Siirt'te, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 895 yıllık ata yadigarı Ulu Cami, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tamamlanmasıyla kentin birçok yerinden görülebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Siirt Valiliği iş birliğiyle yürütülen ve Karakol Mahallesi'ni kapsayan projenin birinci etap yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Proje kapsamında Ulu Cami çevresinde kötü görünüme neden olan yapılar kaldırılarak, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı caminin Güres Caddesi'nden görünürlüğü için meydan ve sokak çalışmaları yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Raci Bülbül, AA muhabirine, yıkım çalışmalarında sona yaklaşılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etap yapımına yakın zamanda başlanacağını söyledi.

Projenin şehre mimari açıdan güzel bir görüntü kazandıracağı gibi ata yadigarı caminin siluetinin de görünürlüğünü sağlayacağını vurgulayan Bülbül, yer hizasından yaklaşık 4 metre aşağıda olan cami zemininin önünün tamamıyla açılmasını planladıklarını belirtti.

Bülbül, projede hukuksal bazı problemler olduğunu, onları ve arsa sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözdükten sonra 29 binadan 28'inin yıkımının gerçekleştiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir ay içinde bunları yıktıktan sonra yapım sürecine başlanacak. Mahallede büyük bir meydan olacak. Ulu Cami'nin güzelliği ortaya çıkacak ve Siirt'in çehresi değişecek. Birinci etabın ardından ikinci, üçüncü ve dördünce etap projeler devam edecek. Aydınlar Caddesi'ne ulaşacağız ve Siirt'in yürüyüş yolu olan Güres Caddesi'nden bakıldığında, o yürüyüş yolundan Ulu Cami minaresi görülecek diye planladık. Böylelikle hem Selçuklular döneminden kalma en büyük eserlerimizden olan cami ortaya çıkacak hem de birinci derece deprem bölgesinde ve depremleri yaşayan bir kent olarak eski binalar yıkılıp yenilenecek."

"Kentsel dönüşümle caminin güzelliği daha da ortaya çıkacak"

Ulu Cami imamı Nezir Obut da caminin girişindeki kitabeye göre 1129'da yaptırılan caminin Siirt'te önemli eserler arasında yer aldığını kaydetti.

Caminin, dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövde mimarisi ile inşa edildiğini, yukarıya doğru incelen bir minaresinin bulunduğunu belirten Obut, "Dıştan kesme taş, içten ise etrafı Horasan harcı ile derz yapılan yığma taşlarla inşa edilmiş cami ve minare zemini, zamanla mevcut alanın zemininden 10 metre aşağıda kalmış. Caminin görünürlüğünü sağlamak için çevresindeki yapılar ve kötü görünüme neden olan alanlar kaldırıldı. Kentsel dönüşümle caminin güzelliği daha da ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Güncel, siirt, Çevre, Yaşam, Cami, Son Dakika

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