Siirt'te Yoğun Sis Sürücüleri Zorluyor

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Siirt'te yoğun sis etkisini sürdürüyor

SİİRT - Siirt'te dün geceden itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de devam ederken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte hissedilen sis hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı. Etkili olan sisten dolayı kentin birçok noktası gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri, sisin etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

(STK-AKK-Y)