Siirt Üniversitesi Botan Herbaryumu'nda 3 Bin Bitki Korunuyor - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Botan Herbaryumu'nda 3 Bin Bitki Korunuyor

Siirt Üniversitesi Botan Herbaryumu\'nda 3 Bin Bitki Korunuyor

Siirt Üniversitesi bünyesindeki Botan Herbaryumu'nda özel yöntemlerle kurutulan yaklaşık 3 bin bitki, araştırmacıların ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla korunuyor. Herbaryumda çoğunluğu bölgedekiler olmak üzere yaklaşık 3 bin bitki türü bulunuyor. Özellikle endemik bitkilerin varlığının korunması gerektiği vurgulanıyor.

23.05.2024 12:57
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Siirt Üniversitesi (SİÜ) bünyesindeki Botan Herbaryumu'nda özel yöntemlerle kurutulan yaklaşık 3 bin bitki, araştırmacıların ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla korunuyor.

SİÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin özverili çalışmaları sonucu toplanan bitkiler, 10 yıl önce kurulan Botan Herbaryumu'nda belli bir sistemle düzenlenip kurutularak kayıt altına alınıyor.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saba Samatya Ölmez, AA muhabirine, fakülte bünyesinde 2014'te kurulan herbaryumun (Kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı yer) 2015'te uluslararası alanda indeks aldığını söyledi.

Herbaryumda çoğunluğu bölgedekiler olmak üzere yaklaşık 3 bin bitki türü bulunduğunu belirten Ölmez, şöyle konuştu:

"Özellikle çevremizde gördüğümüz, sayısı azalacağı türden olan bitkilerin koparılmaması ve kayıt altına alınmaları gerekiyor çünkü bunlar farklı alanlarda çalışmalarda kullanılabilir. Dolayısıyla bunlar bizim geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Şu an tespit edilen farklı bitki türlerimiz araştırmacılar tarafından inceleniyor. Önemli bitki türlerimizden biri olan salep bitkisi bilinçsizce tüketilip kullanıldığında bunların türlerinin tükenmesinin ve bunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu tür bitkilerimize sahip çıkmak ve bunlara nazik davranmak durumundayız."

Botan Herbaryumu kurucusu ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fidan da herbaryumda akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinin özverili çalışmaları sonucu toplanan bitkilerin bilimin hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin coğrafi konumuyla 3 farklı coğrafi bölgenin kesişim noktasında bulunduğunu ve birçok canlının yaşam alanı olduğunu belirten Fidan, "Özellikle bitki açısından baktığımız zaman Türkiye tek başına Avrupa kıtasının tamamından daha fazla bitkiye sahip olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Avrupa'nın tamamından fazla endemik bitki türüne de sahibiz. Durumu böyle indirgediğimiz zaman ülkenin genelinde de her alanda da bunu gözlemlemek mümkün." dedi.

"Endemik bitkilerin varlığının korunması gerekiyor"

Siirt ve çevresinin de keşfedilmeyi bekleyen bakir bir yaşam alanına sahip olduğunu dile getiren Fidan, bu kapsamda yürütülen projelerle kentteki bitki varlığıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapıldığını anlattı.

Fidan, şunları kaydetti:

"Kentte 826 farklı bitki türünün varlığı tespit edildi. Bunlardan Siirt kılıçotu, Şirvan sümbülü, Dicle sümbülü, Siirt adaçayı, Botan kayaçayı, Pervari soğanı ve kereng (bir tür otsu bitki) dünyada sadece ilimizde yayılış gösteren endemik bitkilerdir. Bu bitkilerin birçok farklı kullanım alanları mevcuttur. Bu da doğal olarak hem Siirt'i hem de ülkemizi bu türlerin varlığı, onu önemli bir duruma getiriyor. Bunların korunması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Endemik bitkilerin varlığının korunması gerekiyor. Biz hiçbir bitkiyi alıp da fanusun içerisine koyup da onu koruyamayız. Toplumsal bir bilinçle biyolojik çeşitliliğin korunması gerekiyor."

Yüksek lisans öğrencileriyle halk tarafından farklı amaçlarla kullanılan bitkilere yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Fidan, bu türlerin teşhisi ve tükenmelerinin önüne geçmek için bilinçlendirme faaliyetinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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