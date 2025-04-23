Şikayet Sitelerinde Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Şikayet Sitelerinde Dolandırıcılık Uyarısı

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Bilişim Uzmanı Topuzoğlu, sahte şikayetlerin denetim altına alınmasını talep etti.

23.04.2025 13:43
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Bilişimde 'şikayet' dolandırıcılığı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu: "Para ile şikayet oluşturularak manipülasyon yapılıyor"

"Şikayet sitelerinin de denetime tabi tutulması gerekiyor"

"Şikayet siteleri, üretici ve satıcılara büyük zararlar verebiliyor"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, para ile tutulan hesapların ticaret yapan firmalara sahte şikayetler oluşturarak manipülasyon yaptığını söyleyerek, "Şikayet sitelerinin de denetime tabi tutulması gerekiyor" dedi.

Sahte şikayetlerden haberdar olunsa da kaldırana kadar yüzlerce kişinin görebildiğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Tabi sanal alemin yaygınlaşmasıyla birlikte bir takım tehlikeleri ya da riskleri yanında getirebiliyor. Bugüne kadar çok farklı şekillerde karşımıza çıkmışken yani bilgisayara bir Truva atı göndererek işlem yaparken, şimdilerde ise ticareti manipüle etmek amacıyla olumlu yorumlar gibi aynı şekilde olumsuz yorumlar ve şikayetlerle de e-ticaret sitelerini manipüle etmeye çalışanlar ortaya çıkmış durumda. Bunlar ücret karşılığında belirtilen firma için şikayet yaparak bunları da internette yayınlıyorlar. Bunları nasıl fark edebiliriz dersek Google Alert gibi bir takım siteler var. Burada kendi firmamızın adı geçtiği zaman bize e posta ile bildirim geliyor. Bu şekilde haberdar olabiliyoruz ve o sitenin sahibi ile iletişime geçebiliyoruz. Her ne kadar site sahipleri ile iletişime geçerek bunları kaldırmak mümkün gibi görünse de bazen muhatap bulamıyoruz. Bazen de muhatap bulana kadar yüzlerce kişi haksız şekilde yapılmış o şikayeti görebiliyor" dedi.

Topuzoğlu, şikayet sitelerinin de denetime tabi tutulması gerektiğini söyleyerek, "Bu yüzden bu konuda da bir takım yasal önlemlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Herhangi bir belge yüklemeden şikayet yapılamazsa eğer sanırım bu tarz manipülatif eylemler de azalmış olacaktır. Yani şikayet sitelerinin de bir denetime tabi tutulması, bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın da gerekli adımları atması ve oraya entegre bir şekilde gerekli belgeleri yüklendikten sonra haklı şikayetlerin yapılması ve çözüme kavuşturulması için de adımlar atılması gerekiyor. Şikayet siteleri her ne kadar tüketiciyi koruyor gibi görünse de üretici ya da satış yapan firmalara çok büyük zararlar verebilmektedir. Çünkü bu şekilde bir haksız rekabet oluşturulmaktadır. ya da firma ile ilgili de haksız kanaatin oluşturulması için zemin oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Hakan Topuzoğlu, Dolandırıcılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şikayet Sitelerinde Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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