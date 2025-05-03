Sıla Antalya\'da Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

Antalya Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Sıla, sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler Sıla'nın şarkılarına eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerin beğenisini topladı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, gazetecilere, yaz turnesindeki ikinci durağının Antalya olduğunu belirtti.

Antalya'da birçok kez konser verdiğini dile getiren şarkıcı, "Antalya'yı çok seviyorum. 2017'den bu yana bayağı gelip gitmişimdir. Çocukluğumda da geliyordum. Aile tatillerini çok anımsatıyor bana." diye konuştu.