Silah Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda S.G'nin evi ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 ruhsatsız tabanca ve 173 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.