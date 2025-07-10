Şile Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
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Şile Belediye Başkanı Gözaltında

10.07.2025 17:10
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Belediye Başkanı Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, rüşvet ve örgüt suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı Şile Belediyesine yönelik soruşturmanın, 6 kişinin ihbarcı olması üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın 1'i gizli olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılığa başvuran inşaat işleriyle uğraşan iş insanının, Belediye Başkanı Kabadayı'ya yönelik ihbarda bulunduğu bildirildi.

İş insanı olan tanık beyanında, CHP geldiğinde bazı şeylerin düzeleceğine inandığını, CHP'li bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşündüğünü ancak belediye başkanının kendilerinden para istemesinin bir CHP'li olarak vicdanına dokunduğunu söylediği öğrenildi.

Bu durumu kendine yediremediğini ve vatandaşlık görevini yapmak için müracaatta bulunduğu belirten tanığın, yaklaşık 1 yıl önce Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte kendisiyle aynı inşaat işi yapan arkadaşının, kendi ofisinde iskan alımı için Kabadayı'ya 300 bin lira rüşvet verdiğini ve bu rüşvet pazarlığına bizzat şahit olduğunu iddia ettiği bildirildi.

Otel sahibi olan bir diğer tanığın ise otel ruhsatı için belediyeye 8 milyon lira rüşvet verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Tanık ifadesi

Öte yandan soruşturmada, inşaat sahibi bir iş insanının da tanık sıfatıyla savcılığın talimatı üzerine mali şubeye giderek ifade verdiği belirtildi.

Beyanında, 4 ay önce Şile Belediyesine gittiğini belirten tanık, "Parselli inşaatlarımın ruhsatlarının neden çıkmadığını sordum. Belediye avukatı A.Ş. ve imar müdürü Evren Mutça de oradaydı. Beni geçiştirdiler. Daha sonra bu kişiler beni WhatsApp üzerinden aradılar, konu ile ilgili dışarıda bir mekanda buluşmak istediklerini söylediler. Buluştuk. Belediye başkanının bir ricası olduğunu söylediler. Ricasının ne olduğunu sorduğumda ruhsat için 250 bin avro istediklerini söylediler. Ben paranın çok olduğunu, gerekiyorsa işlemlerin iptal edilmesini istedim. Avukat ise 'Bunu bir soralım' dedi. Bu pazarlıklar birden çok kez telefon görüşmesiyle yapıldı. En son 125 bin avrodan aşağı olmayacağı söylendi. İlk taksitinin de 50 bin avro şeklinde ödenmesi istendi. Ancak 20 bin avro hazırlayıp elden teslim ettim." iddiasında bulundu.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Kabadayı, Politika, 3-sayfa, İnşaat, Güncel, Şile, Son Dakika

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