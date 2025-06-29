Şile'de caddede araçların arasında başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kumbaba Caddesi'nde yolun ortasında başıboş şekilde dolaşan 5 büyükbaş hayvan, trafiği tehlikeye düşürdü.
Araçların arasında gezen hayvanları gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.
Görüntülerde, hayvanların yolda başıboş şekilde ilerledikleri, ardından bir marketin dışarıda bulunan reyonundaki sebzeleri yedikleri anlar yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Şile'de Trafikte Başıboş Büyükbaş Hayvanlar - Son Dakika
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