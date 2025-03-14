Silifke Belediye Başkanı Turgut, İftarda Sarıaydınlılarla Bir Araya Geldi

(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Sarıaydın Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sarıaydın Mahallesi'ndeki iftara katılan Başkan Turgut, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Turgut, şöyle konuştu:

"Bu sofraların etrafında lokmalarımızı paylaşmak, bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu sofra hem iftar hem de birlik ve beraberlik sofrası olmuştur. Sizlerle bir ekmeği bölüşmekten dolayı çok mutluyum. Ramazan'ın ruhu bu sofralarda yaşanıyor. İnsanlar bu sofralarda birbirleriyle kaynaşıyor. Ama en önemlisi, sizler bizim baş tacımızsınız. Göreve geldiğim ilk günden beri hep söyledim: Derdiniz ne olursa olsun, beklentileriniz ne olursa olsun, Silifke Belediyesi ve başkanınız her zaman yanınızda olacak. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, taleplerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik örneğinin sergilendiği, kaynaşma ortamının oluştuğu iftarımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Sarıaydın Mahallesi Muhtarı Selahattin Aksıfat ise "Ramazan bizlere hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve kardeşliği hatırlatan mübarek bir aydır. Vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımızı kabul eylesin" diye konuştu.