Silifke Belediyesi Yaz Sezonunda Çöp Konteynerlerini Dezenfekte Ediyor

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, yaz sezonunda genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, kötü koku ve bakteri oluşumunu önlemek için çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte temizlik ve ilaçla dezenfekte çalışmalarına hız veren Silifke Belediyesi, çöp konteynerlerini antioksijel köpük ve yoğunlaştırılmış su bazlı anti-bakteriyel kir çözücü ile temizliyor.

"Yaz döneminde dezenfekte işlemini yoğunlaştırdık"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"Konteynerlerimizi yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Sıcak havalarla beraber daha da artan çöp kokusu ve oluşan mikroplara karşı gerçekleştirilen ilaçlama uygulamasını artırıyoruz. Güçlü mikrop arındırıcı özelliği olan köpük dezenfeksiyon yöntemiyle kötü kokuların önüne geçiyoruz. Ekiplerimiz bir yandan ilçedeki çöp konteynerlerimizi ilaçla yıkamayı sürdürürken, diğer taraftan da cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dezenfeksiyon sayesinde, ortamda oluşan bakteriler özel kokulu köpükle arındırılıyor ve yeni bakterilerin oluşması önleniyor. Bunun yanında ekiplerimiz, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken; yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası koyuyor. Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli miras, temiz bir çevredir. Şehrimizin temizliği bizim en temel önceliğimizdir."