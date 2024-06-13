Silifke Çileği Hasadı Sıcak Hava Nedeniyle Erken Tamamlanacak - Son Dakika
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Silifke Çileği Hasadı Sıcak Hava Nedeniyle Erken Tamamlanacak

Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen Silifke çileğinin hasadı, sıcak geçen haziran ayı ve güneşin zarar vermesi nedeniyle temmuzdan önce tamamlanacak. Sıcak hava ve yüksek nem oranı, çilek üretimini olumsuz etkiledi. Çiftçiler, meyvelerin erken olgunlaşması ve yaprakların zarar görmesi üzerine ürünleri hızlıca toplamaya başladı. Hasat sezonunun temmuz beklenmeden bitirilmesi planlanıyor. Silifke çileği, coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş olup, rengi, tadı ve aromasıyla öne çıkmaktadır.

13.06.2024 11:39
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Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileğinin hasadı, sıcak geçen haziranda meyvelerin erken olgunlaşması ve yaprakların güneşten zarar görmesi nedeniyle temmuz beklenmeden tamamlanacak.

Silifke ilçesinde 17 bini açık 3 bini örtü altı olmak üzere toplam 20 bin dönümde üretilen çilekte hasat sezonu, 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 80'i aşan nem oranından olumsuz etkilendi.

Açık alanda nisanda başladıkları hasadı ikinci verim dönemi olarak adlandırdıkları temmuzda bitirmeyi planlayan çiftçiler, meyvelerin erken olgunlaşması, yaprakların ve fidelerdeki çiçeklerin güneşte zarar görmesi üzerine ürünleri hızlıca toplatmaya başladı.

Sıcak geçen haziran, çilek toplayan tarım işçilerinin de çalışmalarını zorlaştırdı. Güneşten daha az etkilenmek için 05.00'e başladıkları mesailerini 10.00'da tamamlayan işçiler, vücutlarını kapatan kıyafetler ve şapka ile sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Sandıklara yerleştirilen ürünler, araçlarla Atayurt Sebze ve Meyve Hali'ne taşınıyor.

Tarlalardaki son mahsulün toplanmasının ardından hasat sezonunun temmuz beklenmeden bitirilmesi planlanıyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, AA muhabirine, 2019'da coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Silifke çileğinin rengi, tadı ve aromasıyla öne çıktığını söyledi.

Haziran başından itibaren etkili olan sıcak havanın hasadı zorlaştırdığını dile getiren Gezer, şöyle konuştu:

"Aşırı sıcaklar nedeniyle bir süredir ürünleri 05.00'te toplayıp 10.00'da bırakıyoruz. Çiftçiler, sıcaklık nedeniyle bu yıl umduğunu bulamadı. Yeni sezon için fide ekimine 20-25 Ağustos'ta yeniden başlayacağız. Üreticilerimize yeni sezonda bol kazanç diliyorum."

Güneşin etkisiyle meyvelerin erken olgunlaştığını, yapraklar ve çiçeklerde yanıklar görüldüğünü belirten Gezer, sezon başında 80 bin ton hedeflenen rekoltenin 60 bine kadar düştüğünü kaydetti.

Sezon başında çileğin üreticiden kilogramı 70 liradan alındığını söyleyen Gezer, fiyatın 25-35 liraya gerilediğini ifade etti.

"Sıcakta toplamakta güçlük çekiyoruz"

Kurtuluş Mahallesi'ndeki 10 dönümlük tarlasında üretim yapan Mehmet Öztürk de sezonun istedikleri gibi gitmediğini anlattı.

Öztürk, artan sıcaklıktan olumsuz etkilendiklerini vurgulayarak, "Çileğin birinci çiçeğinde hasat iyiydi ama ikinci çiçekte sıcaktan dolayı hasat 20-25 gün erken bitti. Fidedeki çiçekler güneşte yandı. Mevcut çilekleri de sıcakta toplamakta güçlük çekiyoruz. İşçi sıkıntısı var, kimse tarlaya gelmek istemiyor." diye konuştu.

"Yapraklar sararıp kurudu"

Üretici Halis Kurt da meyve veriminin yaklaşık yüzde 40 düştüğünü belirterek, "Yapraklar sararıp kurudu, rekolte de düşük. 20 dönümlük tarlamdan 80 ton çilek rekoltesi beklerken 55 tonu bulamadık. Girdi maliyetlerimiz yüksek. Verimin düşük olması, fiyatların istediğimiz gibi gitmemesi nedeniyle mağduruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke Çileği Hasadı Sıcak Hava Nedeniyle Erken Tamamlanacak - Son Dakika

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