Silifke'de Aşure İkramı

Mersin'in Silifke ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Silifke Belediyesince Anıt Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşlarla sohbet etti.
Turgut, muharrem ayının toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.
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