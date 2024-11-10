Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarında araç lastiği değiştirmeye çalışanlara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Aydıncık-Silifke kara yolu Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin henüz adı öğrenilemeyen sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.
Aynı güzergahta ilerleyen 06 BHP 787 plakalı kamyonetin sürücüsü Tolga K, lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışanlara ve park halindeki araçlara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, Tolga K, Serdal G, Erdal K, Rüştü G. ve Gurbet G. yaralandı.
Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serdar G. yaşamını yitirdi.
Erdal K. ve Rüştü G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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