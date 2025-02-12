Silifke'de Kaçak Teknoloji Operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak 15 cep telefonu ve 16 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yurt dışından temin ettiği ürünleri satmayı planlayan şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Adreslerde kaçak 15 cep telefonu, 16 akıllı saat, 35 şarj aleti ve 15 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
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