Silifke'de Kalbi Duran Hastaya Doktorlar Müdahale Etti - Son Dakika
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Silifke'de Kalbi Duran Hastaya Doktorlar Müdahale Etti

Mersin'in Silifke ilçesinde hastanede muayene sırası beklerken kalbi duran bir kişi, doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda damarları tıkalı olan hastaya anjiyo yapılarak sağlığına kavuşması sağlandı.

07.08.2024 11:04
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Mersin'in Silifke ilçesinde hastanede muayene sırası beklerken kalbi duran kişi doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü.

İlçede yaşayan 73 yaşındaki Ayhan Hayta evde rahatsızlanınca eşi Birsen Hayta ile Silifke Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hayta, kardiyoloji bölümünde muayene için sıra beklerken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Doktorlar, kalbi duran Hayta'ya kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Yapılan tetkiklerinde iki damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve anjiyo yapılan Hayta'nın damarı açılıp balon ve stent takıldı.

Kardiyoloji uzmanı doktor Erkan Uğuz, gazetecilere, Ayhan Hayta'nın sıra beklerken şiddetli göğüs ağrısı geçirdiğini ve bu sırada bilinç kaybı yaşadığını söyledi.

Burada doktorların hastaya hemen müdahale ettiğini anlatan Uğuz, "Kalp krizi olduğunu düşünerek acil bir anjiyografi planladık. Anjiyografide baypas olan hastamızın baypas damarlarından iki tanesi tıkalıydı. Bir tanesi yüzde 99 tıkalıydı. Kriz geçirdiği bu damara balon ve stent işlemi yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu." diye konuştu.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi uzman doktor Ali Güngör de hastanede 4 ayda 120 hastaya anjiyo yaptıklarını belirtti.

Bu bölümün hem ilçe hem de komşu ilçelerden gelen hastalara şifa verdiğini anlatan Güngör, "Kalp krizi gibi dakikaların önemli olduğu vakalara erken müdahale imkanı sağlayarak hastalarımızın hayata dönmesine yardımcı olduk. Gerek Silifke'nin gerekse komşu ilçelerimiz için hayati öneme sahip olan anjiyo laboratuvarımızın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayhan Hayta da fenalaştıktan hemen sonra müdahale ile kendisini hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.

Bu arada, Hayta'nın muayene sırası beklemesi ve doktorların müdahalesinin ardından müşadehe altına alınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Kalbi Duran Hastaya Doktorlar Müdahale Etti - Son Dakika

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