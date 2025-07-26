Silifke'de Orman Yangını

MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi yakınlarında sabaha karşı orman yangını çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle Taşucu Mahallesi'ne kadar yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/Silifke(Mersin),