Silifke'de Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
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Silifke'de Orman Yangını Çıktı

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Mersin'in Silifke ilçesinde Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

13.08.2024 16:20
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MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edenler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale başlarken, bölgeye helikopter de gönderildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/SİLİFKE(Mersin),

Silifke\'de Orman Yangını Çıktı
Kaynak: DHA

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