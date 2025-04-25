Silifke ilçesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu personeline eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.
Eğitimde katılımcılara, terör örgütleri ve uzantıları, eleman temin yöntemleriyle, genç nüfusun özellikleri, aile kavramının önemi, ebeveynlerin gençlere yaklaşımı ve etkisi konularında bilgiler verildi.
Eğitim çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Terörle Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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