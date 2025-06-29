Silifke\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

MERSİN'in Silifke ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın söndürüldü.
İlçedeki İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlıkta saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 helikopter, 11 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekipler kısa sürede söndürdü. (DHA
Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),
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