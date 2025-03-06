Silifke'de Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi yol yapım ekipleri, Sarıcalar ve Taşucu Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde mahalle mahalle yeni yollar açmaya, mevcut yollarımızın da bakımını gerçekleştirmeye planlama dahilinde devam edeceğiz. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kırsalda hem de merkezdeki mahallelerde asfalt yol yapımı, yama ve kaldırımların düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan ömrünü tamamlamış kilitli parke yolların sökümünü gerçekleştirirken bir yandan da yeni açılan yollarda asfalt serme ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye modern ve güvenli yolların yanı sıra, kaldırımları da özenle düzenleyerek yayaların da güvenliğini sağlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sürdürülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak, vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında farklı kollarda çalışıyor. Taşucu ve Sarıcalar mahallemizde asfalt, Atayurt Mahallesi ve Kum Mahallesi mevkisinde stabilize yol bakımı ve Narlıkuyu Mahalle'mizde ağaç budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol ve kaldırım düzenlemelerimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde mahalle mahalle yeni yollar açmaya, mevcut yollarımızın da bakımını gerçekleştirmeye planlama dahilinde devam edeceğiz. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz."