Silifke\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları sürdü.

Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerindeki bazı ev, kümes ve ahırlar zarar gördü.

Vatandaşlardan Mehmet Eser, gazetecilere, Bahçederesi Mahallesi'ndeki ev ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının da telef olduğunu söyledi.

Emre Kılıç da mahallenin tahliye edilmesi nedeniyle dün evindeki eşyaları güvenli bölgeye taşıdığını, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından ikametine döndüğünü anlattı.

Hastaneye sevk edilen 21 kişiden 19'u taburcu edildi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 4 söndürme uçağı, 8 helikopter, 190 kara aracı ve 594 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin yoğun ve özverili çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Yangının soğutma çalışmaları sahada titizlikle devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Dumandan etkilenme ve düşme nedeniyle 21 vatandaşımız ve görevli personelimiz hastaneye sevk edilmiştir. Bunlardan 19'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2 orman işçimizin tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangından etkilenen bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangına büyük özveriyle, cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi sunarız."

4 mahalle tedbiren boşaltılmıştı

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 noktasında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale edilmişti. Yangının etkili olduğu Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.