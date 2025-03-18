Çanakkale Zaferi Anma Etkinliği

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programlarına katıldı. Balcıoğlu, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihindeki en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Bugün, bu zaferi kazanan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların azmi ve fedakarlığıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Önder Yılmaz Sahnesi'nde bugün gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında 18 Mart'ın anlam ve önemini vurgulayan sahne gösterileri düzenlendi.

Etkinliğe ilişkin konuşan Balcıoğlu, "Bugün öğrencilerimiz bizleri duygulandıran gösterilerini sahneledi ve bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarihindeki en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Bugün, bu zaferi kazanan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların azmi ve fedakarlığıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit mezalarına ziyaret

Balcıoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçedeki şehitlerin mezarlarını da ziyaret etti. Ziyarete Balcıoğlu'nun yanı sıra Kaymakam Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Başsavcı Vekili Cenk Gürcan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri Şubesi'nden Gazi Numan Kaçaroğlu ve gaziler katıldı. Ziyaret sırasında şehitlere dua edilerek, karanfiller bırakıldı.