Balcıoğlu'ndan Polis Teşkilatı'na Ziyaret

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan ve ilçede görev yapan polisleri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı dolayısıyla Silivri İlçe Emniyet Müdürü'nü ziyaret etti. Balcıoğlu, halkın huzuru ve güvenliği için görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkürler ederek, görevi başında şehit düşen polisleri rahmetle andı.

"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"

Balcıoğlu, "Halkımızın huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Emniyet mensuplarının ilçedeki güvenliği sağlama noktasındaki özverili çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin daha güvenli bir yer haline gelmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.