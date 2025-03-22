Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Sanayide İftara Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanayi iftarına katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Balcıoğlu, sanayicilerle iftar programında bir araya geldi. İftarda Başkan Balcıoğlu'nun yanı sıra Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Şaban Erdan, Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer de yer aldı.

Birlik ve beraberlik ortamının devam etmesini dileyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan, paylaşmak ve kardeşlik ruhumuzu güçlendirmek için en güzel vesiledir. Biz Silivri Belediyesi olarak, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün burada özgürce bir araya gelebiliyorsak, bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlerimize borçluyuz. Bu güzel iftar soframızda birlikte olduğumuz için mutluyum. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlar, sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Şaban Erdan, "Saygıdeğer esnaf ve sanatkarlar, değerli muhtarım, çok kıymetli hemşehrilerimiz; düzenlemiş olduğumuz bu iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun, Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler" dedi.

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, konuşmaya geçmişte sanayi sitesinde yöneticilik yapmış esnafı anarak başladı. Huzur ortamının artmasını dileyen Çalışkan, "Biz de burada sizlerle olmak, paylaşmak ve birlik beraberlik içinde olmak büyük bir mutluluk. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Son günlerdeki olayların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'de huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, iyi akşamlar diliyorum, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ise iftarın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Koçer, "Her zaman olduğu gibi o meydanlarda olacağız. Birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşam burada birlikte olmaktan büyük keyif aldım. Esnaf odası olarak da bu birlikteliği ifade etmek isterim. Hepinizden Allah razı olsun. Gelmekte olan mübarek Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyor, tebrik ediyorum. Daha nice birlik ve beraberlik içinde, daha güzel bayramlar geçirmemiz dileğiyle, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum, afiyet olsun diyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.