Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili'nde kurulan dev ekranda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı son 16 maçını izledi. Maç, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi.

03.07.2024 12:05  Güncelleme: 12:56
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili'nde kurulan dev ekranda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı son 16 maçını izledi.

Silivri Sahili Atatürk Meydanı'na kurulan dev ekranda yayınlanan Avusturya-Türkiye maçı, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi. Başkan Balcıoğlu ve ailesi, milli takımın zaferini coşkuyla kutlayan ilçelilerle maçın keyfini çıkardı.

Balcıoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Viyana duvarı aşıldı, sıra Hollanda'da, bekle bizi Berlin! Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz! Bize bu mutluluğu yaşattığınız için minnettarız. Milli takımımıza yürekten inanıyorum, çeyrek finallerde Hollanda'yı yeneceğiz. İnşallah bu yolun sonu final olur ve bizim çocuklar ay yıldızlı al bayrağımızı Berlin'de dalgalandırır. Buradan Silivrili hemşehrilerime de teşekkür etmek istiyorum, sahili doldurdular ve bu coşkuya ortak oldular. Hollanda maçında daha kalabalık ve daha coşkulu olacağımıza inanıyorum, çünkü hep söylüyorum Silivri birlikte güzel, haliyle Avrupa Şampiyonası da birlikte güzel."

Silivri Belediyesi, 14 Haziran'da başlayan EURO 2024 karşılaşmalarının tümünü ücretsiz olarak canlı yayınlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi - Son Dakika
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