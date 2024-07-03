Silivri Belediye Başkanı Madımak Katliamı Anma Programına Katıldı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi tarafından düzenlenen 2 Temmuz Madımak Katliamı anma programına katıldı.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi tarafından düzenlenen Madımak anması için çok sayıda vatandaş Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'ndan Silivri Sahili Atatürk Meydanı'na yürüdü. Atatürk Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından okunan şiirler ve söylenen şarkılarla hayatını kaybeden 33 aydın anıldı.

Başkan Balcıoğlu, "Madımak Katliamı'nın 31. yılında hayatını kaybeden 33 aydınımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Kardeşçe yaşama ilkemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Toplum olarak birbirimize daha sıkı sarılmalı ve barış içinde bir arada yaşamayı her zaman ön planda tutmalıyız" dedi.