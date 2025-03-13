Silivri Belediyesi'nden Ramazan Boyunca İftar Sofraları

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün Silivri Sahili'nde iftar çadırı kurmaya devam ediyor. Programa katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftara katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, "Hayırseverlik, toplumun birlik ruhunu pekiştiren en kıymetli değerlerden biridir. Allah, hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Silivri Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla Silivri Sahili'nde iftar programı düzenlemeye devam ediyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, iftar programına katkı sağlayan hayırseverler Jale Silivrili Öztarhan, Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik'e teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Balcıoğlu, ramazan ayının bereketini, huzurunu ve birlik ruhunu vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıklarını belirtti. Silivri'nin 35 mahallesinde iftar sofraları kurduklarını dile getiren Balcıoğlu, ramazanın bereketini tüm vatandaşlarla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

"Gönüllerimizi birleştirerek, aynı sofranın etrafında buluşarak büyüyoruz"

İftar sofralarının toplumsal dayanışmanın en güzel simgesi olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Bizi bir arada tutan en büyük bağ, bu topraklara duyduğumuz sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızdır. İşte bu sofrada olduğu gibi, gönüllerimizi birleştirerek, aynı sofranın etrafında buluşarak büyüyoruz. Ramazan demek bu sofraları kurmak demek sadece oruç açmak demek değil, bu sofralar dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın bir sembolü" dedi.

Balcıoğlu, iftar programının bağışçıları Jale Silivrili Öztarhan, Burak Öztarhan ve Seda Öztarhan Çelik'e teşekkürlerini sundu. Ramazan'ın manevi atmosferinde dayanışma ve paylaşma kültürüne verdikleri destekten dolayı Öztarhan ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, "Hayırseverlik, toplumun birlik ruhunu pekiştiren en kıymetli değerlerden biridir. Allah, hayırlarını kabul eylesin" diye konuştu.

Balcıoğlu, kadın, erkek ve çocuk herkesin coşku içinde bir arada Ramazan Bayramı'na kavuşmasını temenni etti.