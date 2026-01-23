Silivri'de Ramazan Ayı Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki 67 camide kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Silivri Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, ilçe genelindeki 67 camide, detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Camilerde, halılar süpürülürken, camlar, avizeler, ayakkabılıklar, lavabolar ve minberler temizlenecek. Bahçeler yıkanıp, otlar kesilecek ve kötü durumda olan mermer taşları düzeltilecek.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Hemşehrilerimizin Ramazan ayı boyunca hijyenik ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmeleri bizim için çok kıymetli" dedi.