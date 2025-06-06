Silivri'de Çatı Katında Yangın

Silivri'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanta Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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