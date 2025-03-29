Silivri'de İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Silivri'de İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek, Ramazan ayının maneviyatı ve toplumsal dayanışma üzerinde durdu.

29.03.2025 11:52
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Balcıoğlu, "Bizler, yerel yöneticiler olarak her şeyi yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız" dedi.

Silivri Belediyesi, Silivri Sahil'de bulunan iftar çadırındaki vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Programa katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada, "Oruçlarımızı açtık. Komşuluk ilişkilerimizi, kardeşlik duygularımızı daha da üst seviyelere çıkardık. Bu noktada Silivri'de yaşayan tüm hemşehrilerime gönül dolusu teşekkür ediyorum" dedi.

"Silivri'de ramazanın yüksek maneviyatını yaşadık"

Ramazan ayının paylaşmak, kardeşlik ve birliktelik duygularını pekiştirmek olduğunu belirten Balcıoğlu, "Gönül gönüle olmaktır. Aslında en önemlisi de budur. ve biz, Silivri'de ramazanın yüksek maneviyatını yaşadık" diye konuştu. Balcıoğlu, ayrıca ramazan boyunca tüm hizmetiyle vatandaşların yanında olan başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerine teşekkür etti.

"Özgürlük kadar güzel bir şey yoktur"

Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz atmosfere rağmen umutlarını yitirmediklerini kaydeden Balcıoğlu, "Bizler, yerel yöneticiler olarak her şeyi yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü buradan da söylüyorum, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız. Bunlardan en önemlisi, özgürce ibadetlerimizi yapabiliyor, oruçlarımızı açabiliyor olmamız. Özgürlük kadar güzel bir şey yoktur. İnşallah, Ramazan Bayramımızı da aynı bu coşkuyla, sağlıklı bir şekilde kutlamayı nasip eder. Bir dahaki sene de yine birlikte olacağız. Aynı şekilde Ramazan sofralarımızda bir araya gelecek, duygu yoğunluğu yaşadığımız anları tekrar paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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