Silivri'de Kadir Gecesi'nde Büyük İftar Programı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili'nde düzenlenen büyük iftar programına katılarak, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Silivri Belediyesi, Kadir Gecesi'nde sahilde iftar programı düzenledi. Balcıoğlu programa, eşi Hayriye Sana Balcıoğlu ile birlikte katıldı.

Programda konuşan Balcıoğlu, Silivri'nin farklı kültürlerden gelen insanlarının kardeşçe bir arada yaşamasının, şehrin en değerli zenginliği olduğunu belirtti. "Silivri Birlikte Güzel" anlayışıyla, farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Balcıoğlu, Silivri'deki kardeşlik ve huzur ortamının, tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirtti.

Balcıoğlu, ramazan ayının manevi atmosferi içinde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni birlikte idrak ettiklerini söyleyerek, "Duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu bu mübarek gecenin, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.

Türkiye gündemindeki zorluklara rağmen, umutlarını kaybetmeyeceklerini dile getiren Balcıoğlu, "Canımız sıkkın olabilir ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve hizmet aşkımızı koruyarak, Silivri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Silivri'nin gerçek sahipleri sizlersiniz ve bizler de sizlerin hizmetkarıyız. Biz burada, halkımızın iradesiyle, sizlere hizmet etmek için varız" diye konuştu.