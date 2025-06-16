Silivri'de Karadenizliler Piknik Şöleni Düzenlendi

(İSTANBUL) – Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çanta Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel piknik şölenine katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çanta Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel piknik şölenine katıldı. Silivri'nin Çanta Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, Dernek Başkanı Fatih Erboy ve yönetim kurulu üyelerine davetleri dolayısıyla teşekkür etti. Katılımcılarla sohbet eden Balcıoğlu, "Hoş sohbetleri ve sıcak karşılamaları için Silivri'de yaşayan tüm Karadenizli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Piknik programında Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinlikler de yer aldı.