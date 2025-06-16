Silivri’de Kocadere Islahı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silivri’de Kocadere Islahı Projesi Devam Ediyor

16.06.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi ve İBB iş birliğiyle Selimpaşa Mahallesi'nde devam eden Kocadere Islahı ve Atıksu Kollektör Hatları Yapım Çalışmaları, taşkın riskini azaltmayı ve altyapıyı modernize etmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla Selimpaşa'nın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

(İSTANBUL)Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde Selimpaşa Mahallesi'nde yürütülen Kocadere Islahı ve Atıksu Kollektör Hatları Yapım Çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Balcıoğlu, "Silivri'nin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için kararlıyız" dedi.

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğinde Selimpaşa Mahallesi'nde yürütülen Kocadere Islahı ve Atıksu Kollektör Hatları Yapım Çalışmaları devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İSKİ Atıksu Kanalizasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Selimpaşa'nın taşkın riskine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi ve altyapı sistemlerinin yenilenmesi hedefleniyor. Kocadere yatağında ıslah çalışmaları sürerken, aynı zamanda yeni atıksu kollektör hatları döşeniyor ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması işlemleri gerçekleştiriliyor.

Projenin debi hesaplamaları, sadece mevcut ihtiyaçlara değil, iklim değişikliği çerçevesinde 500 yıllık taşkın senaryolarına göre planlandı. Taşkın riskine karşı önlem amacıyla yol kotu yaklaşık 1 metre yükseltilirken, asfaltlama çalışmaları da başladı. Ana yol ve yan yolların 2 şerit gidiş – 2 şerit geliş olarak hizmet vermesi planlanıyor. Yolun ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Selimpaşa'nın kronik hale gelen taşkın sorununu kalıcı olarak çözmek ve çevreye duyarlı, modern bir altyapı oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silivri'nin her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak için kararlıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Selimpaşa, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri’de Kocadere Islahı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı

18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
18:07
İsrail’in İran’daki bir numaralı hedefi Yok edebilmenin tek yolu var
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
14:54
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv’i boşaltın
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
08:42
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
08:13
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu
Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
08:08
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
07:49
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
07:44
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 19:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri’de Kocadere Islahı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.