Silivri'de Nazım Hikmet Anıldı

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, ölümünün 62'nci yılında Nazım Hikmet'i Önder Yılmaz Sahnesi'nde andı. Nazım Hikmet'in şiir ve şarkılarla yad edildiği programda konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Işığı hala yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Nazım Hikmet'in ölümünün 62'nci yılında düzenlenen programa katıldı. Önder Yılmaz Sahnesi'nde düzenlenen programda konuşan Balcıoğlu, sadece bir şairi değil, memleket sevdasını yüreğinde taşıyan bir mücadele insanını andıklarını ifade etti. Nazım Hikmet'in şiirlerinde hep umut olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Geleceğe dair inanç vardı. Bu topraklara, bu halka duyduğu büyük sevda vardı. Nazım Hikmet, yıllar önce Silivri açıklarında bir gemide yargılandı. Hapis yattı, çok şey yaşadı. Ama bu ülkeye küsmedi. Daha çok sevdi, daha çok yazdı, daha çok direndi. Bugün o anları, değerli sanatçımız Kemal Tufan'ın yaptığı heykelle Silivri'mizin belleğine kazıdık. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Işığı hala yolumuzu aydınlatıyor"

Nazım Hikmet'in "Bu memleket bizim" sözlerini hatırlatan Balcıoğlu, "Evet dostlar, bu memleket bizim. Bu kardeşlik, bu dayanışma, bu umut hepimizin" diye konuştu. Nazım Hikmet'in ölümünün 62'nci yılında dizelerinin hala yaşadığını belirten Balcıoğlu, "Işığı hala yolumuzu aydınlatıyor. Bu anlamlı programı birlikte düzenlediğimiz Eğitim-Sen'e, emek veren tüm sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nazım'ın izinde daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, güzel günlerin çok yakında olduğunu söyledi.