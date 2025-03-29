Silivri'de Ramazan Bayramı Kutlaması

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Silivri Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı bayramlaşma töreni düzenledi. Kaymakamlık tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, Kaymakam Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve ilçe protokolü yer aldı. Balcıoğlu, Kaymakam Toğan ve ilçe protokolüyle bayramlaştıktan sonra kaymakamlık binasında hizmet veren kurum müdürleri ve kaymakamlık personeliyle bayramlaştı.

"Hep birlikte, dayanışma içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum"

Balcıoğlu, "Bayramlar, bizleri bir araya getiren, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren en kıymetli zamanlardır. Silivrimiz de bu dayanışma ruhuyla büyüyor, gelişiyor ve daha güzel yarınlara ilerliyor. İş birliği içinde Silivri'yi daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Hep birlikte, dayanışma içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum."