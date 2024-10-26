Silivri'de Trafik Denetimi: 377 Sürücüye Ceza

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Silivri'deki trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden 377 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, haftalık rutin uygulamada 2 bin 359 araç ile 239 motosikleti denetledi.

Denetimlerde, "tehlikeli şerit değiştirmek", "ehliyetsiz araç kullanmak", "alkollü araç kullanmak", "korsan taşımacılık", "makas atmak" ve "kask takmamak" gibi ihlaller nedeniyle 377 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 39 araç da trafikten men edildi.