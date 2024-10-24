Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır 200 gram uyuşturucu madde, 1 gram esrar, 20 kilitli poşet, 200 ml boş aseton kutusu, 1 sprey kutusu ele geçirdi, olayla ilgili 19 yaşındaki şüpheli E.D'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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