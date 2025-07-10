Silivri\'de yangında ceset bulundu

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, konteyner içinde cesedi bulunan Lalizer Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Balaban Mahallesi Değirmenköy'deki tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre; tarladaki kuru otları yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler konteynere ardından geniş otluk alana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, konteyner ve otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapan ekipler, konteyner içinde yanarak hayatını kaybeden bir kadın cesedine ulaştı. Yangın başladığı sırada alevlerden korkarak konteynere kaçan ve orada hayatını kaybeden kişinin Lalizer Mert olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yangını çıkardığı belirlenen eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Otopsi işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan Lalizer Mert'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.