Silivri'de Yeni Şifa Parkı'nın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Silivri'de Yeni Şifa Parkı'nın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, Yeni Mahalle'de yapımına başladığı Şifa Parkı ile mahalle sakinlerine modern bir sosyal alan kazandırmayı hedefliyor. İçerisinde spor sahaları, çocuk oyun alanları ve refleksoloji parkuru gibi çeşitli donatılar yer alacak.

11.03.2025 17:35  Güncelleme: 17:51
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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi'nin Yeni Mahalle'de yapımına başladığı Şifa Parkı'nda çalışmalar sürüyor. Toplam 5 bin 100 metrekarelik alanda inşa edilen parkta, spor sahaları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, kafe ve refleksoloji parkuru gibi birçok sosyal donatı yer alacak. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir alan yaratıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, hemşehrilerimize yakışır bir parkı hizmete sunmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun öncülüğünde Yeni Mahalle'de yapımına başlanan Şifa Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Başkan Balcıoğlu, vatandaşların modern ve konforlu sosyal alanlara kavuşması için yürütülen projelerden biri olan Şifa Parkı'nın Silivri'ye değer katacağını belirtti.

Şifa Parkı'nda her yaş grubuna hitap eden modern donatılar yer alacak. Parkta mahalle sakinlerinin spor yapabileceği çok amaçlı bir spor sahası inşa ediliyor. Spor sahasının yanında yer alacak üç kademeli amfi, etkinlikler için izleme ve dinlenme alanı olarak kullanılacak.

Park içerisinde farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde çocuk oyun alanları ve sokak oyun alanları oluşturulacak. Çocuklar için güvenli ve modern oyun grupları yerleştirilecek. Ayrıca açık alan spor aletleri sayesinde yetişkinler için de spor imkanı sunulacak.

Refleksoloji parkuru ile zihinsel ve fiziksel rahatlama

Projenin öne çıkan bölümlerinden biri olan refleksoloji parkuru, vatandaşlara hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama imkanı sunacak. Farklı dokulardan oluşan yürüyüş yolları sayesinde vatandaşlar, streslerini azaltırken kaslarını da rahatlatacak.

Refleksoloji parkurunda özel taşlar ve doğal yüzeyler kullanılacak. Yürüyüş sırasında ayak tabanındaki sinir uçlarının uyarılması, vücudun farklı noktalarına olumlu etkiler sağlayacak.

Şifa Parkı'nda vatandaşların huzur içinde vakit geçirebileceği dinlenme alanları da yer alacak. Parkın farklı noktalarına çatılı masalar, pergolalar ve oturma grupları yerleştirilerek vatandaşlara konforlu bir ortam sağlanacak.

Park içerisinde yer alacak kafe, mahalle sakinlerinin hem dinlenebileceği hem de sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Kafe, parkın doğal dokusuyla uyumlu olarak tasarlanırken, aromatik bitki bahçesinde yetiştirilen bitkilerden elde edilecek doğal bitki çayları da vatandaşların beğenisine sunulacak.

Peyzaj ve altyapı çalışmaları

Bahar aylarında hizmete açılması beklenen parkta ağaç ve çalı dikim çalışmaları tamamlandı. Yürüyüş yolları ve spor alanlarının çevre düzenlemesi devam ederken çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları sürüyor. Aydınlatma sistemleri ve güvenli parklar projesi kapsamında takılacak güvenlik kameralarının kurulumu için de hazırlıklar yapılıyor.

Balcıoğlu, projeyle ilgili, "Şifa Parkı, mahalle sakinlerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir yaşam alanı olacak. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir alan yaratıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, hemşehrilerimize yakışır bir parkı hizmete sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Yeni Şifa Parkı'nın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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