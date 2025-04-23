Silivri'deki Depremde Olumsuzluk Tespit Edilmedi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, depreme ilişkin, "Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini belirtti.

Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."