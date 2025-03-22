Silivri İtfaiyesi'nde İftar Programı Düzenlendi

Silivri İtfaiye İstasyonu'nda dün akşam iftar programı düzenlendi. Eski ve yeni itfaiye çalışanları ile yakınları iftarda bir araya geldi.

Silivri İtfaiye İstasyonu'nda dün akşam iftar programı düzenlendi. Programa, Silivri ve civarında görev yapan itfaiye personeli, İtfaiye Bölge Birim Müdürleri, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (SAK), Sivil Arama Kurtarma ekipleri, emekli itfaiyeciler ve yakınları katıldı. Dua edilerek başlanan programda, akşam ezanının okunmasıyla itfaiyeciler ve davetliler oruçlarını açtı. Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Serdar Erten ve Grup Amir Yardımcısı Eyüb Şimşek, iftar yemeği sonrasında itfaiyeciliğin önemini anlatan bir konuşma yaparak, programa katılanlara teşekkür etti.