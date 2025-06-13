Silopi'de Anız Yangını: 30 Dönüm Zarar Gördü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.

Silopi ilçesine bağlı Birlik köyü yakınlarındaki bir arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),