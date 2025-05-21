Silopi\'de Bibliyoterapi Atölyesi Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde göreve yeni başlayan psikolojik danışmanlara yönelik, "Bibliyoterapi: Kitapların İyileştirici Gücü" temalı atölye çalışması düzenlendi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Şırnak İl Temsilciliği ile Silopi Rehberlik ve Araştırma Merkezince düzenlenen etkinlikte, katılımcılara aynı zamanda Türk PDR Derneği Şırnak İl Başkanı da olan uzman psikolojik danışman Eser Karal tarafından eğitim verildi.

Bu yıl ilçeye atanan 38 psikolojik danışmanın katıldığı atölye çalışmasında bibliyoterapi (endişe, depresyon ve diğer psikolojik sorunları ele almak için kitapları, şiirleri ve öyküleri kullanan bir terapi yöntemi) konusunda teorik temeller, gelişim süreci, kullanım alanları ve sınırlar ele alındı.

Katılımcılar, vaka analizleri üzerinden yöntemin uygulama alanlarını da deneyimleme fırsatı buldu.

Uzman psikolojik danışman Karal, psikolojik danışmanların eğitim sisteminin önemli birer parçası olduğunu belirterek, onların gelişiminin, öğrencilerin ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Karal, bibliyoterapi gibi önleyici ve gelişimsel yaklaşımların sağlıklı bireyler yetiştirmenin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Program sonunda katılımcılara Karal ve Silopi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Halit Babur tarafından belge takdim edildi.