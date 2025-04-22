Silopi'de Haşere İle Mücadele Başlatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde haşere ile mücadele için çalışma başlatıldı.

Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bahar aylarının gelmesi dolayısıyla artış gösteren haşerelere karşı ilçeye bağlı köy ve mezralarda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

İlaçlama çalışmaları belirlenen program çerçevesinde tüm köy ve mezralarda sürdürülecek.

Çalışmada, insan sağlığına zarar vermeyen çevre dostu ilaçların kullanıldığı belirtildi.