Silopi Öğrencilerinin Marul Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silopi Öğrencilerinin Marul Hasadı

Silopi Öğrencilerinin Marul Hasadı

Silopi'de öğrenciler, uygulamalı tarım projesi kapsamında marul hasadı yaparak 50 kasa bağışta bulundu.

03.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin yetiştirdiği marulların hasadı gerçekleştirildi.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 3 dönümlük arazide hayata geçirilen uygulamalı tarım projesi kapsamında domatesten çileğe, maruldan sarımsağa kadar 15 farklı ürünü toprakla buluşturdu.

Silopi Genç Girişimciler Derneğinin de desteğiyle yürütülen projede, marulların hasadı yapıldı.

Hasat edilen 50 kasa marul Silopi'deki bir öğrenci yurduna bağışlandı.

Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, İçişleri Bakanlığının desteği ve okul arazisinin tahsisiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Dündar, "Öğrencilerimiz sınıfta teorik bilgi edinirken, bu bahçede pratik kazanıyor. Bu eğitimlerle Silopi Ovası'nın sahip olduğu tarım potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Okul Müdürü Hakkı Kaya ise, "İlk hasadımızı yaptık ve topladığımız marulları ilçemizdeki bir öğrenci yurduna ulaştırdık." diye konuştu.

Öğrenci Menderes Saruhan da bitkileri yetiştirme ve bakım süreçlerinde aktif rol aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Silopi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi Öğrencilerinin Marul Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:01:31. #7.13#
SON DAKİKA: Silopi Öğrencilerinin Marul Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.