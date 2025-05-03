Silopi Öğrencilerinin Marul Hasadı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin yetiştirdiği marulların hasadı gerçekleştirildi.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 3 dönümlük arazide hayata geçirilen uygulamalı tarım projesi kapsamında domatesten çileğe, maruldan sarımsağa kadar 15 farklı ürünü toprakla buluşturdu.

Silopi Genç Girişimciler Derneğinin de desteğiyle yürütülen projede, marulların hasadı yapıldı.

Hasat edilen 50 kasa marul Silopi'deki bir öğrenci yurduna bağışlandı.

Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, İçişleri Bakanlığının desteği ve okul arazisinin tahsisiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Dündar, "Öğrencilerimiz sınıfta teorik bilgi edinirken, bu bahçede pratik kazanıyor. Bu eğitimlerle Silopi Ovası'nın sahip olduğu tarım potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Okul Müdürü Hakkı Kaya ise, "İlk hasadımızı yaptık ve topladığımız marulları ilçemizdeki bir öğrenci yurduna ulaştırdık." diye konuştu.

Öğrenci Menderes Saruhan da bitkileri yetiştirme ve bakım süreçlerinde aktif rol aldıklarını dile getirdi.