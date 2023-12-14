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Silvan Belediyesi Özel Gereksinimli Bireylere Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Silvan Belediyesi Özel Gereksinimli Bireylere Etkinlik Düzenledi

Silvan Belediyesi, ilçede eğitim gören özel gereksinimli bireyler için bir etkinlik düzenledi. Sanat Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri, Silvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde öğrencileri ziyaret etti. Etkinlikte palyaço ve müzik gösterisi yapıldı, oyunlar oynandı ve halay çekildi. Etkinliğin ardından öğrencilere ikramda bulunuldu. Silvan Özel Eğitim Uygulama Okulu müzik öğretmeni Ece Çelebi Demirtaş, etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti ve Silvan Belediyesi ve Kaymakamlığı'na teşekkür etti.

Silvan Belediyesi Özel Gereksinimli Bireylere Etkinlik Düzenledi
14.12.2023 - 12:29,
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Silvan Belediyesince ilçede eğitim gören özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sanat Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri, Silvan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Eğitmen ve kursiyerlerin hazırladığı palyaço ve müzik gösterisi ile oyun oynayıp halay çeken öğrencilere etkinliğin ardından ikramda bulunuldu.

Silvan Özel Eğitim Uygulama Okulunda müzik öğretmeni Ece Çelebi Demirtaş, düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Öğrencilerin bu tür etkinliklere katılmasının hem öğrenciler hem de veliler açısından önemli olduğunu aktaran Demirtaş, "Öğrencilerimizin kalabalık ortamda olması ve sosyal etkinliklere katılması davranışları açısından çok önemli. Silvan Belediyesi ve Kaymakamlığı ile okulumuz idarecilerine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Silvan Belediyesi Özel Gereksinimli Bireylere Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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