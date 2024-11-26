Silvan\'da 12 Kırsal Mahalle Yolu Kapandı

SİLVAN'DA 12 KIRSAL MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),
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