Silvan'da Biçerdöver Yangını: 450 Dönüm Buğday Ekili Arazi Zarar Gördü - Son Dakika
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Silvan'da Biçerdöver Yangını: 450 Dönüm Buğday Ekili Arazi Zarar Gördü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir tarladaki biçerdöverin yanması sonucu çıkan yangın, çevreye yayılarak 450 dönüm buğday ekili arazinin zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve biçerdöver kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 16:04
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, tarladaki biçerdöver yandı. Alevlerin çevreye yayılmasıyla 450 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlada sabah saatlerinde yangın çıktı. Tarlada çalışan biçerdöver, henüz bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. Büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında biçerdöver kullanılamaz hale geldi, 450 dönüm buğday ekili arazi de zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silvan'da Biçerdöver Yangını: 450 Dönüm Buğday Ekili Arazi Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silvan'da Biçerdöver Yangını: 450 Dönüm Buğday Ekili Arazi Zarar Gördü - Son Dakika
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