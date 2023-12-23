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Silvan'da kamyonet kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika
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Silvan'da kamyonet kaza yaptı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarına savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

23.12.2023 - 14:22,  Güncelleme: 14:23
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına savrulan kamyonetteki 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan kara yolu kırsal Yolarası Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.K. (24) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına savruldu. Sürücü ile kamyonetteki N.K. (46), A.S. (59), Ç.K. (49), İ.S. (68), F.D (49) ve S.S. (46) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Silvan\'da kamyonet kaza yaptı: 7 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silvan'da kamyonet kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika
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