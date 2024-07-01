(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda, 15 silah ele geçirildi, şahıslara 226 bin lira para cezası verildi.
Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ilçe genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet AK 47 Kaleşnikof tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 7 adet Tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız silah bulunduranlara, 226 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Silvan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 15 Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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